У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино у першей часци зоз госцами у студию будзе бешеди о активносцох керестурского Каритасу и о його духовним боку.

Потим будзе емитована ширша репортажа з Културней манифестациї „Кед голубица лєцела”, котра отримана прешлого викенду у Старих Янковцох и Петровцох у Републики Горватскей, а у чиїм знаку отримане и зашеданє Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох.

Приповедка зоз шмикнї автора Славка Виная тиж запланована за нєшкайшу емисию.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

