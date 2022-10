У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар Войводино” будзе емитовани портрет Руснака з Руского Керестура котри коло пейц децениї жил у Австралиї.

Потим, у октоберскей младежскей емисиї Мулти Куцик обробени вецей теми вязани за студентски живот. А будзе емитована и ширша репортажа о наградним путованю до Румуниї котре 2019. року витворели стредньошколци котри участвовали у проєкту Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20 годзин и 30 минути, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.

