У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар Войводино” буду ше представяц лїстини за хтори ше годно гласац на наиходзацих виберанкох за Национални совити националних меншинох хтори буду отримати 13. новембра.

Рядошлїд представяня лїстинох одредзни зоз жребом 1. новембра у Медия центру Радио-телевизиї Войводини.

Лїстини за вибор националного совиту рускей националней меншини у предвиберанковей програми РТВ-а буду ше представяц по шлїдуюцим рядошлїду:

РУСИНСКА БУДУЋНОСТ ВЄДНО ЗА ВОЙВОДИНУ – ОЛЕНА ПАПУҐА ЗА РУСНАЦОХ – ЖЕЛЬКО КОВАЧ РУСКА МАТКА ЗА РУСНАЦОХ РУСНАЦИ ВЄДНО

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20.30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3.10 годзин и дополадня на 9 годзин.

