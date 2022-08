У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино у першей часци будзе розгварка з длугорочну редакторку часописа за дзеци „Заградка” Меланию Римар котра нєдавно з того места пошла до пензиї, а потим будзе емитована документарна емисия о початкох и наставаню того часопису за дзеци под назву „Плоди першого зарна”.

У другей часци емисиї будзе емитовани знїмок з тогорочного „Пупча”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 46 раз, нєшка 46)