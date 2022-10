НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о роботнї котру орґанизовал Музей Войводини на тему „Чуванє нєматериялного културного скарбу” у школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, а будзе слова и о презентациї европских проєктох зоз назву „Еразмус днї”..

Емитовани будзе и прилог зняти зоз жителями Коцура о драги Коцур–Вербас котра будзе заварта по 9. септембер 2023. року, а потамаль шицки буду мушиц хасновац заобиходну драгу прейґ Кули.

Емитована будзе и часц атмосфери зоз тогорочней манифестациї Водова фест.

У часци з польопривреди будзе слова о тогорочней продукциї яблукох.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин, а репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.

