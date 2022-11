НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о Фестивалу „Маковицка струна” у Републики Словацкей. Тиж увидзице и як у Руским Керестуре и Кули прешла манифестация „Костельникова єшень”.

Прилог о спорту приноши обчекованя наших бувших и терашнїх спортистох од сербскей репрезентациї на Шветовим першенстве у фодбалу у Катару, хторе почина на пондзелок.

У прилоги з польопривреди будзе слова о тогорочней продукциї овоцових древкох.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.

