У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Штерацец перше число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о тим як прешол перши тидзень Попису жительства и ґаздовства у Сербиї и дава звит зоз дзешатей схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох. На Наших местох мож вецей пречитац о завартей драги Вербас–Коцур.

Економия пише же Хладзальня „АБЦ ФУД” АД з Руского Керестура понукнута на предай, а на бокох Култури и просвити мож пречитац о Медзинародней науковей конференциї у Ужгородзе и интересантних активносцох хтори отримани з нагоди Дзецинского тижня у наших местох.

Мозаїк пише о наградзених найлєпших промотивних видеох, хтори послати на конкурс пре промоцию важносци Попису жительства, а на бокох Людзе, роки, живот у тим чишлє госцинска Татяна Колєсар Ґвоїч.

Духовни живот пише о Конференциї екуменского форума християнох з реґиону.

На Спорту мож пречитац звити зоз одбавених фодбалских стретнуцох.

И у тим чишлє єст рубрика Горуци тепши, а як додаток вишло Руске словечко и Руснаци и швет у котрим представени Александар Гербут.

