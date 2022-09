У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Тижньовнїк у 35. числу новинох „Руске слово” пише о отвераню нових просторийох Дружтва Руснацох у Суботици, а на Наших местох дати звит схадзки СО Жабель, основни информациї о тим дзе ше мож уписац до Окремного виберацкого списку, а ту и информациї зоз Кули, Шиду, Вербасу и Керестура.

Рубрика Економия зазначела манифестацию „Вински парк” у Сримскей Митровици, а Мирослав Канюх зоз Дюрдьова бешедовал о уплїву хвилї на тогорочни урожай слунечнїку.

Мозаїк бул зоз младима на журки у КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, а на бокох Култури и просвити представени Дом школярох у керестурскей Штреднєй школи, пише и о числу нєуписаних дзецох до ПУ „Бамби”, док у рубрики Людзе, роки, живот мож пречитац напис о познатим вашаре у Шидзе. У тей рубрики почина фельтон о 70 рокох часопису „Шветлосц”, чий автор Дюра Латяк.

Духовни живот зазначел як преславени кирбаї у Коцуре и Бикичу, о 50-рочнїци священства о. Владимира Мудрого, а ту мож пречитац и звит зоз Фестивала младих у Меджуґорю.

На Спорту дата вистка зоз змаганя у вареню рибового котлїка у Руским Керестуре и резултатох наших клубох у єшеньскей часци першенства, як и о успихох керестурских атлетичарох на Атлетским першенству Сербиї у Сримскей Митровици.

На концу новинох рубрика Хладок и горуци тепши, а як додаток вишла Дикица.

