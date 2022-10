У Школи обновели Лєтню учальню

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Школи „Петро Кузмяк” вчера пополадню витворени проєкт Лєтня учальня за хтори средства обезпечени прейґ програму „Цо нам чежко”, дзе конкуровала нєформална ґрупа младих наставнїцох керестурскей Школи.

Вони конкуровали на програму котру реализую Млади виглєдоваче Сербиї у партнерстве з Министерством младежи и спорту, а з менторством Руху горякох Войводини котри партнерска орґанизация за Войводину.

За достати средства 42 000 динари у лєтнєй учальнї купена маґнетна табла, соларне ошвиценє и материял за фарбенє древених лавочкох и столох цо волонтерски поробели школяре седмей класи.

З тей нагоди Школу нащивели представителє Младих виглєдовачох и Руху горякох, а привитали их директорка Наталия Будински и членїци нєформалней ґрупи координаторка Даниєла Рац, Наташа Мученски, Долорес Симунович, Наташа Орос и ґимназиялка Корнелия Будински, а у роботи зоз школярами помагала и наставнїца Єлена Шомодї.

