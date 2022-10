У Вербаше отримана трибина у рамикох сериї преподаваньох „Старанє о менталним здравю”

ВЕРБАС – Совит за здравє општини Вербас у цеку октобра орґанизує вецей преподаваня зоз мотом „Старанє о менталним здравю: най то постанє дїйсносц за шицких”, а єдно з нїх и трибина котра отримана у III Месней заєднїци у Вербаше на тему „Улога Совитовалїща за малженство и фамелию и превладованю животних кризох”, пренєсол општински сайт.

Зоз задатком же би през ословйованє и розгварку промововала значенє менталного здравя у заєднїци, як и же би змоцнєла дестиґматизацию шицких файтох тих проблемох, зоз заинтересованима гражданами бешедовала дипломовани психолоґ Ясмина Пецель.

Як поведзене на трибини, Совитовалїще наменєне поєдинцом и фамелийом котри преживюю кризу пре розлични причини, а цильна ґрупа здрава популация и популация у ризику, та улога Совитовалїща углавним превентивна.

Совитовалїще за малженство функционує як форма орґанизованей професийней потримовки и помоци гражданом општини Вербас, иснує од 2002. року, а у континуитету од 2004. року. Находзи ше у просторе Центра за социялну дїялносц у Вербаше, и отворене є кажди пондзелок, стреду и штварток од 17 по 19 годзин.

Роботу Совитовалїща за малженство финансує локална самоуправа, а услуги клиєнтом ше нє наплацує. Заказац розгварку мож на число телефона 021/ 706 524, алє нє нєобходне.

