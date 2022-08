Учашнїки Водицового кампу були у Коцуре

КОЦУР – Пияток пополадню, 29. юлия, почал Водицов камп у Водици у Руским Керестуре. Ту ше зишли коло 50-цецеро дзеци младшого возросту зоз Коцура и Руского Керестура же би, як визначене на самим початку, три днї препровадзели у заєднїцким друженю, же би вєдно роздумовали о понукнутих темох и робели на своїм духовним дозреваню.

Другого дня кампу, за шицких учашнїкох бул орґанизовани вилєт до Коцура. З тей нагоди вони нащивели грекокатолїцку церкву Успения Пресвятей Богородици, Етно клуб „Одняте од забуца” и Манастир шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї, а час виполнєли и з рижнима интересантнима бависками, Олимпияду и шпацираньом по валалє.

Тиж, того дня парох керестурски о. Владислав Варґа за нїх пририхтал бешеду на тему приманя животней мисиї и цо Бог од нас глєда. Дзеци зоз повагу слухали викладанє, одвитовали на парохово питаня, и шицко закончели зоз молитву Богородици.

У познєйших пополадньових годзинох шлїдзело врацанє до Руского Керестура, дзе предлужели зоз планованим активносцами за тот дзень.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)