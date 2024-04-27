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Упокоєла ше Олґа Ґлосикова

автор П. Медвідь/В. Вуячич
автор П. Медвідь/В. Вуячич 52 Опатрене

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Як сообщела фамелия стреду, 24. априла у 71. року, умарла Олґа Ґлосикова, перша директорка Словацкого националного музея – Музея русинскей култури у Прешове.

Др. Олґа Ґлосикова ше народзела 24. марца 1953. року у русинским валалє Камюнка, Старолюбовнянски округ. Студиї закончела на Филозофским факултету Универзитета Павел Йозеф Шафарик у Прешове, напрям филозофия и история.

После студийох почала робиц як учителька у школи у месце Свит. Так постала асистентка специялиста на нєшкайшим Технїчним универзитету у Кошицох. После краткей политичней кариєри, од 1990 по 1992. рок, була педаґоґ на Технїчним универзитету у Кошицох. Року 2005. здобула званє доктора наукох на Филозофском институту Националней академиї наукох Билорусиї. Обявела учебнїки зоз филозофиї, релиґиї, психолоґиї, социолоґиї роботи и менаџмента, социолоґиї и индустрийней психолоґиї.

У януаре 2007. године кед основани Словацки национални музей – Музей русинскей култури, Олґа Ґлосикова постала перши директор Русинского музея. На тей функциї була по април 2019. року.

Ґлосикова будовала институцию од фундаментох, так оформела стални поставки, и пополньовала збирки и под єй руководством Музей отворени у винайменим просторе у фебруаре 2008. року.

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