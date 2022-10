ШИД – У цеку ушоренє драгох у дзепоєдних валалох Општини Шид и то у Моловину ше будує 1,4 километри асфалтней драги, а у Куковцох ше асфалтує улїци Сараєвска, Йована Йовановича Змая и Греческого товаришства.

Тоти значни инфраструктурни роботи за жительох спомнутих валалох ше финансую з буджета локалней самоуправи Шид.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)