Вчера на Маковея пошвецена вода

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралней церкви св. оца Миколая вчера означене нєзаповедане швето старозавитних Макавейских мученїкох – Маковея, а тиж пошвецена и вода.

Службу Божу на 7 годзин служели домашнї парох о. Владислав Варґа, капелан о. Владимир Медєши и о. Михайло Симунович зоз Крижевцох. По Служби вони и пошвецели воду хтору парохиянє принєсли у своїх канчовох прикрашених з квецом, цо давни обичай. Священїк з тоту воду тиж пошвецел и цалу церкву и присутних.

Макавейски мученїки жили вецей як сто роки пред Христом, а мац и єй седем синове, як и єден жидовски священїк хтори ше пред поганским царом нє сцели зрекнуц своєй вири до правдивого Бога, дали свой живот з мученїческу шмерцу.

(Опатрене 17 раз, нєшка 17)