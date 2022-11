Вишло 35. число часопису „Руснак”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох зоз друку вишло нове, 35. число Глашнїка Рускей матки (РМ) „Руснак” котре финансийно потримал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє АП Войводини.

Од темох заступени актуалносци коло виберанкох за нове зволанє Националного совиту Руснацох на хторих ше и РМ зяви зоз свою окремну лїстину „Руска матка за Руснацох”, чий ношитель єй предсидатель др Михайло Фейса.

У 35. чишлє и други написи о подїйох у котрим Матка участвовала и активносцох котри сама витворела, як цо зашеданє Шветовей ради РРЛ, Подобова колония Еуфемия Гарди, о наукових конференцийох у котрих участвовал др Фейса и други.

Руснак приноши и критични написи о потреби новей Националней стратеґиї рускей заєднїци, як и о кнїжки М. Жироша „Статї и есеї” .

