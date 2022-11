ШИД – У Руским доме всоботу вечар госцовал Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя” зоз монодраму Ирини Гарди Ковачевич „Mешачково слизи” зоз трецого циклусу сказкох за дзеци и одроснутих „Вандровкаш” у виводзеню Емила Нярадия, а у режиї Владимира Надя.

Живот и дожица єдней дакедишнєй рускей фамелиї док оцец на роботи у Америки публики одлично пренєсол ґлумец Емил Няради.

Монодраму провадзела публика нє лєм зоз Шиду алє и зоз Беркасова, Бикичу и Бачинцох.

