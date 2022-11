Збуваня у керестурскей парохиї, почина Крачунски пост

РУСКИ КЕРЕСТУР – Крачунски пост за вирних котри ше притримую григориянского календару почина на вовторок 15. новембра. У тим периодзе вирни посца спрам можлївосцох и нє отримую явни вешеля.

Службу Божу у манастире Малих шестрох на Циґлашоре, котра була внєдзелю 13. новембра, перши раз без присуства малих шестрох, алє зоз присуством вирних, служел керестурски парох о. Владислав Варґа. Вон у казанї спонукнул же би ше вирни пририхтали до посту духовно, слухаюци Слово Боже и почитуюци свойого ближнього. Помогнуц ближньому мож нє лєм материялно, алє ище вецей духовно, зоз красним словом, почитованьом и праву християнску любову.

Слїдующу Службу Божу у манастире Малих шестрох будзе ше служиц першей нєдзелї у мешацу.

През Крачунски пост каждей нєдзелї после вечаршей Служби Божей парох о. Владислав Варґа будзе тримац преподаванє на тему „Боже слово нас пририхтує за народзенє Исуса”.

Тей нєдзелї ше означовало Шести шветови дзень худобних и „Нєдзеля Каритасу”. Дзвончок назберани на шицких Службох дарує ше за потреби бидних у парохиї. З нагоди того дня керестурски волонтере нащивели два фамелиї и однєсли им помоц. Вирни свою помоц можу принєсц и на парохию през тидзень.

