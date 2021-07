Архивa виданьох „Руского слова” и у керестурскей школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – НВУ „Руске слово” подаровала Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зарамиковани рочнїки новинох „Руске слово”, як и часописох „Руске слово” „Заградка” и МАК.

Интересованє направиц архивну збирку виданьох НВУ „Руске слово” виражела директорка Наталия Будински, а у мено керестурскей школи рочнїки превжала педаґоґиня у штреднєй школи Любица Няради.

Зоз тима рочнїками виданьох НВУ „Руске слово” створени ище єден скоро вкупни архив виданьох, котри часц културного скарбу Руснацох.

Тераз иснує шейсц места дзе розпоредзени виданя НВУ „Руске слово”, а то два у Документацийним центре НВУ „Руске слово” у Новим Садзе и Руским Керестуре, треце у Националним совиту рускей националней меншини, штварте у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, пияте у Народней библиотеки Кула – оддзелєню у Руским Керестуре и шесте у библиотеки Матици сербскей у Новим Садзе.

У Дописовательстве и архиву НВУ „Руске слово” у Руским Керестуре по 6. авґуст тирва Младежски волонтерски камп, котри орґанизує Туристичне здруженє Руски Керестур.

