РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз локалней самоуправи Општини Кула обвисцую родичох будуцих першокласнїкох у Руским Керестуре же би нє куповали учебнїки и школски прибор, понеже шицко будзе обезпечене зоз буджету Општини.

Шицки подробнєйши информациї мож достац при Оддзелєню за дружтвену дїялносц Општини Кула на телефонске число 025/751-159 або на имейл bdevic@kula.rs.

