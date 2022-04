Бул Вельконоцни вашар и вистава

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Вельконоцни вашар вчера отримани у велькей виронаучней сали, а у малей каритасовей, вистава коло 40 рисункох виронаучних и дзецох цо ходза на пиятково друженя до Каритасу, на тему Велькей ноци.

На вашаре могло купиц рижни ориґинални ручно виробени вельконоцни прикраски, писанки, колачи, пасочки и инше, котри пририхтали 21 викладаче окрем з Керестура и з Коцура, Кули, Нового Саду и Оджаку.

По словох орґанизатора, парохийного Каритасу св. оца Миколая, тогорочни Вашар бул дакус слабше нащивени, а як добродзечни прилог назберани 7.820 динари.

