КУЛА – Пре злєпшанє епидемийней ситуациї на териториї општини Кула, од вчера 1. марца пункт за вакцинованє ознова преселєни до будинку Дома здравя Кула.

Доступни вакцини то китайска Синофарм и Файзер-Бийонтек.

