До Ґимназиї на руским язику уписани седмеро школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера отримани остатнї дзень упису до штреднїх школох у Сербиї хтори ше окончовало електронски прейґ порталу Моя штредня школа, док упис нєпоштредно у школох тирвал 14. и 15. юлия.

Упис бул и у Штреднєй школи „Петро Кузмякˮ у Руским Керестуре, дзе у першим и другим уписним кругу, 14. и 15. юлия, найвецей школяре уписани на напрям Туристично-готелиєрски технїчар, на хторим од 30 местох розпоредзени 15 школяре, а за тот напрям опредзелєли ше и двойо школяре зоз Коцура.

За Ґимназию на сербским наставним язику, од 30 местох уписани 13-ецеро школяре, а кед слово о Ґимназиї на руским наставним язику того року ше на тот напрям уписали седмеро школяре, односно трецина од вкупно 21-го школяра кельо у тим школским року закончели 8. класу. Шицки уписани будуци ґимназиялци зоз Руского Керестура.

За розлику од влонї, у тим року нєт уписаного школяра хтори би наставу слухал по Индивидуалним образовним програму (ИОП-у).

Конєчни резултати розподзельованя по школох и образовних профилох у штреднїх школох обявени на порталу Моя штредня школа як и у основних школох, а у керестурскей Школи тирва и упис до Дому школярох хтори будзе тирвац до ютра, 22. юлия.

