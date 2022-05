Литературни вечар Павици Вельович у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре всоботу, 21. мая, отримани литературни вечар – промоция трох кнїжкох писательки Павици Вельович.

Того вечар пред коцурску публику бешедоване о писательковей потерашнєй творчосци, а представени єй кнїжка афоризмох „Сизифе, премень руку”, кнїжка писньох „Циґанка, то сом ци” и роман у приповедкох „Юстицийо, дзвигнї главу”.

Павица по фаху медицинска шестра котра роби як здравствени роботнїк у єдней беоґрадскей школи. Народзена є у Новим Садзе, алє уж пар роки жиє у Сурчину, у Беоґрадзе. Вечар бул пошвецени литератури, зоз читаньом и чераньом добрей енерґиї и читательских искуствох. На друженю з публику, авторка бешедовала и о своїм живоце, о интересантних, алє и о нє таких приємних ситуацийох през котри прешла, у котрих єй писанє було, як сама визначела, сцеканє од реалносци, а роман „Юстицийо, дзвигнї главу” пошвецела праве своїм дзивком.

Павица тиж була барз заинтересована и вислухац приповедку о Руснацох, рускей заєднїци и Руским доме, поопатрац руске народне облєчиво. На концу вечара, виражела и жаданє облєчиц ше до рускей широкей сукнї, цо єй орґанизаторе того друженя, на чолє зоз координатором Подручней канцелариї НСР и предсидательку КУД „Жатва” Меланию Мали, и оможлївели.

Писателька Павица Вельович на концу подзековала орґанизатором и публики на приємним друженю, а Малийова ю поволала же би вжала учасц и вєдно зоз свою фамелию була госц и на тогорочней манифестациї „Коцурска жатва” у юлию.

