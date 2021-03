На водицовей драги орезовани древа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Коло Марийового святилїща Водици, вчера почало ярнє ушорйованє, та орезана єдна часц древоряду коло водицовей драги, а почало и обновянє Марийовей статуи опрез водицовей церкви и крижа на уходзе до святилїща.

Роботу окончели члени Церковного одбору зоз своїма тракторами, алє и други особи зоз валалу бо, як познате, велї ше добродзечнє одволую помогнуц у шицким кед у питаню Водица.

Двоме дакедишнї одборци, домар и мала шестра, влапели ше обновиц и спомнути водицово места за молитву, и робота потирва даскельо днї, а єден дзень, як гвари тутор Водици Владимир Чизмар, будзе ище потребни и за орезванє древояду. Пред тим, тиж так ушорени и банкини на водицовей драги.

