НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Садзе нєшка на 11,30 годзин будзе отримана 5. порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро.

На дньовим шоре находза ше вецей точки, од котрих найзначнєйша менованє нового заменїка предсидателя РЦ Проєктни биро, понеже потерашнї заменїк предсидателя Елемир Джуджар дал задзекованє.

