РУСКИ КЕРЕСТУР – На штварток, 28. октобра у орґанизациї Петро Кузмяк Алумни, у керестурскей ОШШ зоз домом школярох Петро Кузмяк будзе орґанизовани округли стол на тему Значенє ґимназиї и штреднєй школи за локалну заєднїцу.

Стретнуце отвореного типу, будзе отримане у просторийох школи зоз почитованьом шицких процивепидемийних мирох, почнє на 18 годзин, а за участвованє ше потребно приявиц на шлїдуюцим линку.

Реализованє помогла Автономна Покраїна Войводини.

