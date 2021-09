РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре всоботу, 11. септембра, отримана треца порядна схадзка Одбору за образованє Националного совиту Руснацох, а на нєй розпатрани активносцох медзи двома схадзками и актуални питаня з тей обласци.

На схадзки визачене же векшина учебнїкох на руским язику уж при школярох, єдна часц будзе нєодлуга, алє нєизвесне кеди буду за руски язик и язичну културу цо видава дакедишнї Завод тє. Центер за нїзкотиражни учебнїки. Тиж порушане и видаванє нових учебнїкох за ґимназию.

На схадзки присутни поинформовани же знїманє годзинох руского язика скоро закончене, окрем за седму класу, и глєдало ше ришенє як и тото витвориц. Винєшена и информация о числу уписаних школярох до руских оддзелєньох и до предшколскей установи.

Од будуцих активносцох, Одбор одлучел орґанизовац семинар за прекладательох учебнїкох и лекторох, найвироятнєйше концом октобра, а на тему дилемох и усоглашованє терминолоґиї и подобне.

Одбор тиж будзе орґанизовац нащиву дзецох з наших местох представом за дзеци кед же их будзе на Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї.

На схадзки Одбору присуствовали и предсидатель Националного совиту и представителє Школи Петро Кузмяк.

