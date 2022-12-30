Резултати „Заградкового” конкурсу

Мили нашо, були сце таки вредни же нам на Конкурс подобових роботох „Заградков 75. родзени дзень” сцигли аж 150 роботи зоз Руского Керестура, Коцура, Нового Саду, Вербасу, Дюрдьова, Ґосподїнцох, Бикич Долу, Кули, Беркасова, Бачинцох и Шиду. Шицких вас мушиме похвалїц же сце були барз креативни, та зме наисце нє мали лєгку роботу и чежко нам було вибрац хто достанє награди. Прето зме одлучели же наградзиме 24-еро дзеци у даскелїх катеґорийох. Так додзелєни 5 перши награди, 10 други награди и 2 награди за заєднїцку роботу. У тим чишлє представяме першонаградзених и тих за заєднїцку роботу, а у януарским чишлє и другонаградзених. Винчуєме шицким хтори участвовали!

ПЕРШОНАГРАДЗЕНИ:

Николина Маґоч, Коцур: Ходзим до штвартей класи. Од предметох у школи найволїм физичне, а у „Заградки” Забавни боки. На моїм рисунку „Заградка” слави родзени дзень, а на преславу пришли и други новини и часописи – МАК, „Дзвони”, „Руске слово” и „Шветлосц”.

Николина Маґоч

Ален Бики, Руски Керестур: Ходзим до штвартей класи. Найволїм математику, гоби ми фодбал, а скорей сом ходзел и на тенис. На идею за таки русинок сом пришол кед сом ше здогаднул же сом у єдним рисованим филму патрел як авион цагал же означує цошка, та и я так нарисовал, написал сом 75 и клайбаси хтори падаю зоз авиона.

Ален Бики

Лена Шипош, Кула: Ходзим до другей класи, а на годзини руского язика сом почала ходзиц того школского року. На моїм рисунку „Заградков” родзени дзень пришли преславиц дзеци хтори любя читац тот часопис.

Лара Сивч, Бикич Дол: Ходзим до штвартей класи, а на годзини руского язика сом почала ходзиц у септембру того року. Найволїм кед на годзинох учиме писньочки, шпиваме и рисуєме за „Заградку”. Гоби ми рисованє, цо и найволїм робиц у шлєбодним чаше. На тим рисунку нарисовала сом младих читачох „Заградки” хтори радосно преславюю „Заградков” 75. родзени дзень зоз торту и балонами.

Заря Ковач, Руски Керестур: Ходзим до другей класи. Барз любим рисовац, а ходзим и на балет, на карате, фолклор, анґлийски и нємецки язик, до музичней школи, а дакеди и на плїванє. Кед сом рисовала за Конкурс, здогадла сом ше мойого родзеного дня, та сом дацо пододавала и так здумала як би могол випатрац „Заградков” 75. родзени дзень.

Лена Шипош Лара Сивч Заря Ковач

НАГРАДИ ЗА ЗАЄДНЇЦКУ РОБОТУ:

Зложни школяре штвартей класи руского оддзелєня з Дюрдьова вше барз вредни и за кажде число нам посилаю свойо роботи. Милана Йованов, Мария Рамач, Андрей Балїнт, Марко Бастая, Марко Станкович, Владимир Молнар и Стефан Михальовски за Конкурс вєдно направели тот интересантни пано, на хтори нам написали и порученє. И „Заградка” люби вас!

Школяре штвартей класи руского оддзелєня з Дюрдьова

Ана Микита и Янко Рац зоз Кули школяре пиятей и шестей класи, а на годзини руского язика ходза од першей класи. Ана ходзи и на карате, у хторим є барз схопна, а випатра и у вареню, бо за „Заградков” 75. родзени дзень вєдно зоз Янком „напекли” тоту 3Д торту, а на идею пришли зоз свою наставнїцу Тамару Хома. Муша и нам послац рецепт за таку интересантну торту.

Ана Микита Янко Рац