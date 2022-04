Русиново пионире одлични процив Новосадянох

РУСКИ КЕРЕСТУР – И внєдзелю, 17. априла, на Ярашу отримане приятельске фодбалске стретнуце у хторим Русиново пионире надлваладли процивнїцку екипу зоз Нового Саду, точнєйше зоз школи фодбала Хет-трик.

З початку ше ґоли зменьовали раз за єдну, раз за другу екипу, но на концу резултат заш лєм превагнул на хасен домашнїх, та ше стретнуце закончело з Русинову побиду од 8:1, а ґоли за Русин дали Кристиян Малацко, Теодор Штранґар и Стефан Настасич по два ґоли, док по єден дали Лука Фа и Лука Стойков.

Младша Русинова екипа, когуцики, тиж надвладала процивнїкох з Нового Саду и победзела з резултатом 6:2, а на тим змаганю окреме ше визначел Марко Илич хтори дал 3 ґоли, а Никола Планчак, Алекс Цвайґ и Йован Бошкович дали по єден ґол.

