Утвердзене место поставяня плочи у Ґрашалковичовей палати

ЗОМБОР – Предсдидателька Одбору за урядове хаснованє язика и писма при Националному совиту Руснацох, Олена Папуґа и историчар заняти у зомборским Архиву, Саша Сабадош нащивели началнїцу Городскей управи у Зомборе Єлену Велебит, з тей нагоди на схадзки утвердзени деталї коло плочи о приселєню Руснацох на тоти простори, котра ма буц поставена у Ґрашалковичовей палати у Зомборе.

На тим стретнуцу финализовани шицки подробносци, вони тройо вибрали место дзе ше постави плочу у Ґрашалковичовей палати – перше будзе поставена на уходзе до Музею подунайских Швабох, а познєйше, кед будзе потреби та ше розпатри друге место, з оглядом же уж початком идуцого рока почню роботи на цалосней реконструкциї и адаптациї на тим будинку.

Як потолковала Олена Папуґова за Рутенпрес, на историчарох остава же би ше консултовали коло точного тексту написа, потим будзе потребне пририхтац текст на трох язикох – руским, сербским и анґлийским, иа наручиц мраморову плочу у каменьорезача, а шветочне одкриванє спомин-плочи би мало буц 17. януара 2022. року, символично на Дзень Руснацох у Сербиї.

