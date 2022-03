Швет нє вельки кед зме повязани

Часто повеме же наша заєднїца нєвелька, а вец кед прешириме думки на цали швет, ша, вшадзи нас єст. Населєли зме ше на шицки континенти и треба же бизме ше даяк повязали – прейґ историї, култури, уметносци, литератури и дружтвено-политичним опредзелєню. Шицки маме право на свойо думанє и на творенє своїх думкох у писаних словох. Праве пре таки причини Старик Полоцка з Минесоти зоз Зєдинєних Америцких Державох у октобру 2020. року одлучел порушац сайт „Литературне дружтво Руснацох” (Rusyn Literature Society) на хторим можу читац и писац Руснаци зоз цалого швета по руски и по анґлийски. У тим тексту годни сце вецей пречитац о сайту, а и яки ма упечатки о тим Иван Лїкар, хтори почал писац на сайту.

Старик Полоцка гвари же мал упечаток же хиби увага рускей литератури, историї, язика и интелектуалного думаня з боку медзинародней перспективи.

– Кажди конар Русинох углавним роби окреме од других. Векшина роботи нє плацена. Мой циль бул основац орґанизацию, хтора би ше фокусовала на будованє русинскей интелектуалней сувереносци зоз общей перспективи „старого краю” и дияспори. Сцел сом и же би тота орґанизация була економски самодостаточна, цо значи и лєпши квалитет нашей роботи. Прето плациме участвованє нашим стаємним и госцинским автором – гвари Старик Полоцка.

Тот сайт дава простору шицким Руснацом на цалим швеце хтори маю креативносци и сцу свойо думанє подзелїц зоз явносцу.

– Сайт може служиц як место интелектуалней шлєбоди, дзе ше мож упознац з думками Русинох зоз цалого швета. У ширшим смислу нам интересантне питанє як ше наш народ ма розвивац у двацец першим вику – толкує Полоцка.

Попри писаня за сайт Старик ше наздава же нєодлуга годни реализовац и даяки други проєкти хтори планую, понеже жадаю отримац националну свидомосц Руснацох.

– Наздаваме ше же дакеди будземе реализовац проєкти нє лєм у виртуалним, алє и реалним швеце. Розуми ше, сайт и далєй останє активни, алє сцеме пробовац и даяки нови инициятиви, як цо то локални библиотеки, читальнї, простори за дебати, видавательство и шицко друге цо би могло подзвигнуц уровень народней свидомосци Руснацох – додава Старик и закончує – Цо ше дотика сайту, сцел бим прицагнуц авторох шицких политичних прешвеченьох зоз шицких руских реґионох. Спочатку зме позберали ґрупу авторох зоз Америки и Подкарпатя. Барз сом задовольни же тераз маме и фантастичних авторох з Бачки и Сриму. Думам же би було интересантне видзиц и дискусиї медзи авторами. По моїм думаню то одлични способ будованя интелектуалней сувереносци. Позициї рускоязичних колумнистох уж пополнєни, алє вше зме отворени госцинским автором. Свойо материяли можеце предложиц на tomash_editor@rusynsociety.com. Додатни информациї найдзеце у нашим FAQ-ю. Береме лєм материяли цо ище нє були публиковани – поволал на сотруднїцтво Старик Полоцка.

Иван Лїкар познати у нашей заєднїци же пише поезию, рецитує, ґлуми, крашнє грає и шпива, а тераз и по тим же почал писац за сайт хтори зме представели на початку текста. Його искуство почало прейґ Фейсбуку кед почал провадзиц сайт „Rusyn Literature Society” дзе обачел вистку же вони глєдаю нових колумнистох.

– Дзень-два сом ше предумовал, а потим шеднул, написал свою биоґрафию и послал на їх мейл. Нєодлуга ми одвитовали, догварели зме ше же бизме отримали розгварку прейґ Зум апликациї и догварели зме ше коло условийох писаня. Були задовольни зоз моїма роботами котри обявени у Мак-у, так же ми дали шлєбоду виберац теми котри будзем обрабяц за їх интернет бок – бешедує Иван и додава – Векшина текстох ше одноша на Руснацох, їх историю, културу, язик и подобне. Попри того, обачел сом же єст и прозни тексти, як цо то кратки сказки. Колумнисти на карпато-руским язику штирме леґинє зоз України, а на нашим руским язику колумнисти Михаела Еделински, Марина Сакач и я.

Иванов перши текст бул обявени у фебруару зоз назву „Руснаци – розбойнїцки народ”.

– Читаюци кнїжку „История Русинох, Бачкей, Сриму и Славониї” од др Федора Лабоша, у єдней часци було даскельо боки зоз интересантнима фактами зоз рускей историї и тоти факти сом видвоєл, доложел кратки увод и заключенє. Думам же историю учиц лєгчейше през таки интересантни факти, як лєм учиц роки напамят.

Понеже за тот сайт однєдавна пишу нашо млади хтори успишни у нашей заєднїци и надалєй ше будземе намагац провадзиц их и писац о нїх, алє и шириц приповедку о повязованю Руснацох у швеце през рижни теми, алє и прейґ рижних моделох сучасней комуникациї. Значне же би ше дало шлєдбоду думаня и бешеди на интернету. Кед ше дакому попачел тот текст о тим интересантним сайту и жада и сам дацо почац писац може пойсц на їх сайт и поинфоромовац ше як то вони робя.

