Додзелєне припознанє „Юлиян Надь”

РУСКИ КЕРСТУР – На седмим Стретнуцу поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки припознанє Юлиян Надь додзелєне Славкови Папови, професорови физичного воспитаня у ОШ Петро Кузмяк зоз Руского Керестура и Живоїнови Кулянчичови, поетови зоз Кули.

На вечаре на котрим участвовали поетове зоз Кули, Крущичу, зоз Миклошевцох и домашнї поeтове зоз Руского Керестура, любителє поезиї могли уживац у стихох поетох котри сотрудзую на проєкту Рускей матки за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у обласци култури општини Кула.

Роботи котри пречитани на тим стретнуцу, як и вше по тераз, буду обявени у додатку глашнїка Рускей матки „Руснак”.





(Опатрене 40 раз, нєшка 41)