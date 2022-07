Фестивал младих, од младих, за младих. И вец спатриш лайнап и думаш себе, наисце сом остарел. Од шицкого цо там було понукнуте, кед нє рахуєм даскельо домашнї бенди, лєм ме три интересовали. ТРИ, од шицких кельо их було. Еxploited, Nick Cave, и Sepultura єдини три бенди хтори, за мнє, мали даякого смисла. Добре, и Napalm Death и KBO! И, нормално, кед сом видзел тоти менa, такой сом патрел цо ище того дня на репертоару и буч – за громаду сом нє чул, а за гевти за хторих сом чул, лєпше би було най бим анї нє чул.

Оддавна сом нє фан койдзеяких треп, реп, гип-гоп, гопа-цупа, а, глупосцох. Най ше розумиме, Public Enemy, Run DMC и така файта репа ми ок, Snoop Dogg – ок, алє тото цо ше тераз слуха за мнє увредзованє здравого розуму, тексти плїтки, матрици празни, а наступ… леле, наступ приповедка за себе. О домашнїх „реперох”, окрем Марчела, волєл бим анї нє починац. Алє моцнєйше є одо мнє, мушим. Ей, Мими Мерцедес. Нє можем трошиц слова на єй тексти, споти и так далєй, алє то за мнє дно дна. Дахто би повед же ше вона шалї, же вишмеює шицко тото, алє мнє тота приповедка нє пиє воду, мнє вона иста як и цала IDJ, уе-уе екипа. Най ше розумиме, исте думанє мам и о бендох хтори ше декларую як рок, панк, цо-ґод. Бркови и Бабе мнє цалком исти уровень як и Мими Мерцедес. Миле, кед сцеш дацо критиковац, вишмеяц, цо-ґод, вец то пороб на квалитетни способ як то знали Sex Pistols, Азра, Rage Against the Machine, єст тельо квалитетни бенди хтори мали свой способ бунта, без шурованя зоз шундом.

Алє даремно, младим ше то пачи, пачи им ше Senidah, пача им ше Iggy Azelea, нє знам анї я хто и цо, и тераз знам же сом гевтот стари, допити, препаднути рокер хтори ламентира: ееее, кед я бул млади музика була веееельо лєпша. И була. Тото цо ше тераз пропаґує и цо постало мейнстрим нє ма вязи зоз дачим нормалним и смисленим и можем ше ставиц же о дзешец роки нїхто нє будзе знац хто Мими Мерцедес, о пар роки после того забуду и за Азелеу, Кукулеу и других а-а надзерачох. А я, я будзем шедзиц у даяким куце, будзем ше шмишкац и слухац Ґорибор, наприклад, и штудирац о тим же то єден зоз бендох хтори нїґда нє бул вредновани кельо заслужел.

А Exit? Exit и я ше давно поздравели, пожадали збогом єден другому и розишли ше. Мам досц роки же бим паметал як Exit настал и прецо, же бим знал же тот Exit и гевтот Exit вяже лєм мено. И нїч вецей.

