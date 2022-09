Инфо-центер Попису жительства роби од 15. септембра

БЕОҐРАД – Инфо-центер Попису жительства, обисцох и квартельох почал робиц 15. септембра 2022. року. На поволанку Инфо-центру на телефон 0800 444 005, гражданом ше буду явяц оператере хтори буду давац потребни информациї, як и одвити на шицки питаня хтори ше одноша на Попис, сообщел Републични завод за статистику.

Поволанки Инфо-центру безплатни и доступни з териториї цалей Сербиї, зоз фиксней мрежи Телекома Сербиї и мобилних мрежох.

Роботни час Инфо-центру од 8 до 20 годзин кажди дзень, наведзене у сообщеню.

Попис жительства, обисцох и квартельох у Републики Сербиї будзе окончени у периодзе од 31. октобра 2022. року у складзе зоз Законом о попису жительства, обисцох и квартельох.

