Керестурски огньогасци маю нови униформи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурске огньогасне дружтво вчера достало 10 нови огньогасни униформи. Прейґ покраїнского огньогасного союзу конкуровали на конкурс Секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство АП Войводини и удало ше им достац 10 нови огньогасни униформи. Пред двома роками на тим истим конкурсу достали 15 униформи, так же тераз 25 огньогасци маю нови маїци зоз краткима и длугокима рукавами, шапки, ременї, борбени патики и виндякни.
Тоти нови униформи коштаю 300.000 динари, а ПДВ мушели сами виплациц зоз власних средствох, цо було ище 60.000 динари, цо значи же 10 униформи коштали 360.000 динари.
Того року тото керестурске огньогасне дружтво конкуровало и до републичного Министерства нукашнїх дїлох за огньогасну опрему, алє нє прешли на тим конкурсу.
Пре пандемию тото дружтво 2020. року нє означело 90. роки од снованя. Отримали лєм скупштину, а вчера кед достали нови униформи огньогасци ше сликовали за таблон же би ше зачувало мена терашнїх пожертвовних огньогасцох. Уж од тераз ше рихтаю за 100. рочнїцу хтора будзе 2030. року.