Керестурски огньогасци маю нови униформи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурске огньогасне дружтво вчера достало 10 нови огньогасни униформи. Прейґ покраїнского огньогасного союзу конкуровали на конкурс Секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство АП Войводини и удало ше им достац 10 нови огньогасни униформи. Пред двома роками на тим истим конкурсу достали 15 униформи, так же тераз 25 огньогасци маю нови маїци зоз краткима и длугокима рукавами, шапки, ременї, борбени патики и виндякни.

Тоти нови униформи коштаю 300.000 динари, а ПДВ мушели сами виплациц зоз власних средствох, цо було ище 60.000 динари, цо значи же 10 униформи коштали 360.000 динари.

Того року тото керестурске огньогасне дружтво конкуровало и до републичного Министерства нукашнїх дїлох за огньогасну опрему, алє нє прешли на тим конкурсу.

Пре пандемию тото дружтво 2020. року нє означело 90. роки од снованя. Отримали лєм скупштину, а вчера кед достали нови униформи огньогасци ше сликовали за таблон же би ше зачувало мена терашнїх пожертвовних огньогасцох. Уж од тераз ше рихтаю за 100. рочнїцу хтора будзе 2030. року.

(Опатрене 77 раз, нєшка 77)