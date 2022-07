Крочаї Рускей матки за Попис и виберанки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руска матка (РМ) превжала перши крочаї у кампанї за наиходзаци Попис жительства у Републики Сербиї, та и за виберанки за Национални совит рускей националней заєднїци котри буду у октобру. О тим бешедоване на вчера отриманей схадзки Управного одбору РМ хтора отримана у єй канцелариї у Руским Керестуре.

Схадзку водзел предсидатель Матки др Михайло Фейса, и указал видруковану плакату хтора поволує приявиц ше за пописовачох на Попису, и хтора уж подзелєна у Коцуре, а тих дньох будзе и у других наших местох.

Фейса визначел прецо важне мац пописовачох Руснацох у шицких 6 општинох дзе жию Руснаци, а тиж поволал руску заєднїцу же би ше на Попису вияшнєла як Руснак/Рускиня, за свой руски язик и грекокатолїцку виру.

РМ тиж будзе мац и свою лїстину на виберанкох за Национални совит, и тих дньох ше утвердзує кандидатох, хторих уж єст 6, а будзе ше исц на полне число од 19 членох.

На схадзки УО було бешеди и о пририхтованю двох тогорочних числох Глашнїка РМ „Руснак”, о проблемох котри настали пре звекшанє друкарских трошкох, а перше число би мало буц видруковане по 20. авґуст.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)