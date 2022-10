Литературни вечар з нагоди означованя рочнїци народзеня учителя Ковача

БИКИЧ – На штварток 27. oктобра, будзе отримани литературни вечар з нагоди означованя 113-рочнїци од народзеня учителя и писателя Михайла Ковача, першого учителя у Бикичу, хтори бул народзени 27. октобра 1909. року у Шидзе, а умар 17. юния 2005. року у Новим Садзе.

З тей нагоди у програми буду участвовац члени КПД „Иван Котляревски” з виривками о учительови Ковачови и його творчосци, потим шпивацка ґрупа „Бикичанки” як и школяре хтори ходза на годзини руского язика з елементами националней култури, а програма почнє на 18 годзин.

(Опатрене 65 раз, нєшка 65)