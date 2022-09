На соботу Округли стол и схадзка Активу наставнїкох руского язика

НОВИ САД – Округли стол и схадзка Активу наставнїкох руского язика буду отримани на соботу, 10. септембра на 11 годзин у Руским културним центру у Новим Садзе.

У першей часци будзе слова о 50 рокох Терминолоґийного словнїка Миколи М. Кочиша (1972), а у другей о активносцох у обласци основного и штреднього воспитаня и образованя по руски на початку 2022/2023. школского рокa.

Подобна схадзка планована и за 17. септембер на 12 годзин у Библиотеки у Коцуре, пре наставнїкох хтори пре школски и други обовязки нє у можлївосци присц на схадзку до РКЦ-у тей соботи.

Финансийну потримовку отримованя Округлого стола и Актива наставнїкох дали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и Национални совит Руснацох.

(Опатрене 29 раз, нєшка 29)