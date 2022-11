На соботу почина дзевятнїца до блаженей Йосафати

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзевятнїца до блаженей Йосафати почина на соботу, 12. новембра. У церкви ше каждого дня пред Службу Божу перше буду модлїц пацерки до Мацери Божей, а после нїх дзевятнїца.

Икону зоз мощами шестри будзе ше преношиц до храму, односно до простору у котрим ше будзе служиц Служба же би шицки вирни могли вимодлїц заступнїцтво бл. Йосафати.

Дзевятнїца ше закончи 20. новембра, на дзень бл. Йосафати. Виронаучни дзеци котрих прирхтує ш. Авґустина Илюк, СНДМ, пририхтаю кратку представу о роздумованю блаженей о сухим квецику, котри може дзвигнуц думки до Бога.

Прейґ заступнїцтва блаженей велї вирни вимодлюю себе ласки, а збуваю ше велї оздравеня, велї фамелиї котри нє могли мац дзеци Бог благословел.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)