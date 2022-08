На швето у Водици вецей духовни збуваня

РУСКИ КЕРЕСТУР – На швето Успеня Пресвятей Богородици, на пондзелок 15. авґуста, у Водици свою першу Службу Божу будзе служиц о. Славко Чижмар. Попри тим, шестри Служебнїци СНМД буду означовац свойо ювилеї.

Праве у нашим найвекшим Марийовим святилїщу и на єй швето, Вельку Матку Божу, свою першу Службу Божу будзе служиц о. Славко Чижмар, родом зоз Керестура, котри Господу служи у Паризу.

Шестри Служебнїци СНМД того дня означа ювилеї: 130 роки од снованя свойого чину и 75 роки од снованя провинциї св. Осифа у Сербиї. Попри тим, 25-рочнїцу Богу пошвеценого живота того дня означа и провинцийна настоятелька ш. Мартина Кмита, ґенерална настоятелька у Риме ш. Миколая Степас, як и шестра Йосафата Марунчак, ш. Христофора Станько и ш. Гавриїла Попович. Шестра Вероника Гралюк означи 65-рочнїцу Богу пошвеценого живота.

Служби на швето Велькей Матки Божей буду, як уж и звичано на швето, на 8 и 19 г у храме и на 10 годзин у Водици.

