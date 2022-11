Направце мултикултуралну крачунску винчованку

НОВИ САД – Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву з Нового Саду (FESAP), у сотруднїцтве з Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, у рамикох подпроєкту „Мултикултурализем на клик”, односно проєкту „Афирмация мултикултурализму и толеранциї у Войводини”, розписал Конкурс на тему промовованя мултикултурализму и унапредзованю медзинационалней толеранциї и очуваню културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини, под назву „Мултикултурална крачунска винчованка”.

На конкурс ше подноши материял у форми подобовей роботи, а може облапиц и кратши текст на язику хтори ше хаснує.

Право участвовац маю школяре штреднїх школох зоз АП Войводини, а формулари провадзацей документациї за участвованє на конкурсу мож превжац на интернет боку FESAP, або на интернет боку Секретарияту.

Термин за подношенє роботох 5. децембер 2022. року, а цали конкурс мож пречитац ТУ.

