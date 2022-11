РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка швето по григориянским календаре Собор Архистратига Михаїла-Михала, у народзе волане Михала, a источашнє по юлиянским календаре припада швето велькомученїка Димитрия-Митра.

Швето архангела Михаїла будзе преславене у парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, а Служби Божо буду як звичайно на швето, на 8 и 17 годзин у церкви и на 10 годзин у Водици.

Швето Митра будзе преславене у векшини наших грекокатолїцких парохийох зоз богослуженями.

