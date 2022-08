Нєшка Усикновениє глави Йоана Хрестителя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Швето Усикновениє глави Йоана Хрестителя у рускокерестурскей парохиї св. Миколая и шицких парохийох котри швеца по григориянским календаре означує ше нєшка, 29. авґуста. Того дня источашнє строги пост.

Служби Божо ше, як и вше на швето, служа на 8 и 19 годзин у церкви и на 10 годзин у Водици.

Начало идикта, односно початок Нового церковного року, будзе на штварток 1. септембра.

Шлїдуюцу нєдзелю, 4. септембра, у Служби Божей у Водици на 11,30 годзин означи ше Школярски дзень, з нагоди початку нового школского року на котри можу присц школяре, штредньошколци и студенти, як и їх родичи, же би вимодлєли благослов за нови успихи.

