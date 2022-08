Нови Сад бул домашнї Конґресу СФУЛО

НОВИ САД – Од 20. по 21. авґуст у Новим Саду отримани седми Конґрес СФУЛО-а. Сход ше отримує кажди пейц роки у України, а на тот завод пре войну, Конґрес першираз отримани у другей держави и то у Сербиї.

У його роботи участвовали делеґати зоз ЗАД, Канади, Польскей, Словацкей, Горватскей и Сербиї.

Конґрес почал з интонованьом нашей гимни, а потим и державох одкадз пришли делеґати. Потим привитни бешеди отримали предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, амбасадор України у Беоґраду Володимир Толкач, представнїки Автономней покраїни Войводини, Городу Нови Сад, Директоре НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох, як и представителє Шветового Конґресу Українцох, а нагоду вихасновали и учашнїки Конґресу хтори до роботи були уключени прейґ онлайн платформи.

Першого дня Конґресу делеґати на сходзе мали вецей точки дньового шора. То були насампредз звити о роботи помедзи двома Конґресами, як и пременки статута хтори пре очиглядни пременки у реалносци требали буц убудовани до нового. Найзначнєйша точка вшелїяк була вибор нового предсидателя СФУЛО, бо предсидателька Ярослава Галик умарла пре пошлїдки вируса корона.

З оглядом на обставини, на числени почежкосци хтори ше у прешлих штирох рокох зявели, основни циль Конґреса сполнєни, а то сотруднїцтво медзи Русинами, Лемками лєбо Українцами.

За нового предсидателя СФУЛО-а вибрани Марко Говански зоз ЗАД-ох, хтори иншак и предшедовал на тим Конґресу и бул член Предсидательства СФУЛО, а тиж так є заменїк предсидателя СФУЛО на америцким континенту.

У дводньовей роботи делеґати Конґресу СФУЛО нащивели Дюрдьов и Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”, Руски Керестур дзе пообиходзели значни места и обєкти у валалє, а на концу були на служби у нашей церкви.

