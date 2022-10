Осмаки вибераю предмети за закончуюци испит по 30. децембер

БЕОҐРАД – Школяре хтори закончую осму класу того школского року, як и идуци ґенерациї школярох, буду ше вияшньовац по 30. децембер о тим яки тест зоз пейцох понукнутих предметох буду робиц як треци на закончуюцим испиту. Вияшньованє за треци тест зоз природних, лєбо дружтвених наукох, биолоґиї, ґеоґрафиї, историї, физики и хемиї, будзе окончоване писмено у школи, лєбо електронски на порталу Моя штредня школа, сообщели з Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

Кед же ше школяре предумаю и жадаю пременїц предмет яки буду покаладац на трецим тесту, годни то поробиц у школи по 1. фебруар 2023. року.

З Министерства поручую же на закончуюцим испиту пременєни концепт бодованя, з оглядом на тото же пременєни концепт покладаня трецого тесту на закончуюцим испиту.

Школяр може витвориц найвецей 14 боди на тесту зоз сербского язика и литератури, односно мацеринского язика и литератури, 14 боди на тесту з математики и 12 боди на трецим тесту.

Закончуюци тест на концу основней школи ше поклада з ришованьом трох тестох зоз: сербского-мацеринского язика, математики и теста зоз природних, лєбо дружтвених наукох по вибору школяра зоз наставних предметох биолоґиї, ґеоґрафиї, историї, физики и хемиї, надпоминаю з Министерства.

