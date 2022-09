Отримани Школярски дзень у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Початок школского року красне число школярох, студентох и просвитних роботнїкох, вєдно зоз родичами, означени зоз благословoм самих школярох и школского прибору котри буду хасновац у наступним року.

Службу на 11,30 годзин у нашим Святилїщу Водици внєдзелю, 4. септембра, служел капелан керестурски о. Владимир Медєши, пред Службу Божу споведал, а на концу пошвецел школярски прибор, алє и шицких присутних на Служби.

Швето Рождество Пресвятей Богородици будзе ше означовац на штварток, 8. септембра.

