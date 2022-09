Отримана Подобова колония „Еуфемия Гарди 2022”

РУСКИ КЕРЕСТУР – IV Подобова колония „Еуфемия Гарди 2022” отримана у орґанизациї Рускей матки у Руским Керестуре 17. септембра, у Спортскей гали. Поволани були 11 подобово творителє, алє ше пре обєктивни причини нє шицки могли одволац, но свойо малюнки принєшу познєйше, т. є. по виставу хтора будзе 28. децембра 2022. року.

На тогорочну колонию поволани 11 подобово творителє аматере, осмеро з Руского Керестура – Янко Бики, Мелания Рамач, Еуфемия Новта, Михайло Виславски, Валентина Гарди, Ема Венґрин, Славко Пап, Павлина Шепински и Тимеа Будински, з Вербасу Владо Няради и з Кули Душица Спасоєвич Лончар и Стания Вукович.

За тогорочну Подобову колонию РМ средства обезпечела зоз финансийну потримовку на конкурсу Покраїнского секретарияту за културу и информованє АП Войводини и з програмох и проєктох у обласци туризму општини Кула у 2022. року. Зоз средствох обезпечени олєйово и акрилни фарби и платна. Колония отримана у нєпоштредней орґанизациї керестурского Месного одбору РМ, а єй фахови орґанизатор бул Славко Пап.

