Отримани Михалово стретнуца валалох у Крущичу

КРУЩИЧ – Всоботу 15. октобра, отримана друга манифестация Михалово стретнуца валалох у Крущичу, попри богатей културно-уметнїцкей програми присутни мoгли уживац и у предайней вистави рижних продуктох, а медзи викладачами були и три штанди зоз Руского Керестура – Здруженє женох „Байка” зоз своїм богатим асортиманом, Олена Рац зоз домашнїма соками и фамелия Шикора зоз рижнороднима соками и маджунами.

На початку програми, шицких присутних поздравел предсдиатель Општини Кула Дамян Милянич, а потим зоз пригодну бешеду манифестацию урядово отворел заменїк предсидателя СО Кула, предсидатель Совиту МЗ Општини Кула и секретар керестурскей МЗ Михайло Пашо.

У рамикох манифестациї отримана и роботня на тему положеня женох у руралних штредкох и о нєплаценей женскей роботи. Роботню пририхтала предсидателька Женского центру Горизонт зоз Вербасу, и тренер Академиї женского поднїмательства Миряна Копривица.

Попри шицкого, за наймладших була обдумана окремна забавна програма зоз аниматором.

Орґанизаторе манифестациї Општина Кула, Туристична орґанизация општини Кула, МЗ Крущич и Министертво за старанє о валалох при Влади РС.

