ШИД – У Ґалериї малюнкох „Сава Шуманович“ вчера отримани седми „Вишнїчово литературни стретнуца“ пошвецени Филипови Вишнїчови.

Свойо поетски твори гуторели Иґор Мирович, Миряна Булатович, Неделько Терзич, Драґан Йованович Данилов, Срдян Малешевич, як и добитнїки „Вишнїчовей награди“ Дьордє Нешич, Селимир Радулович, Мирослав Алексич, Блаґоє Бакович и Перо Зубац.

