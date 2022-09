Попис обовязни, циль же би ше спатрело обєктивну слику жительства

БЕОҐРАД – У теренскей реализациї Попису жительства буду анґажовани 20.000 особи, прелиминарни резултати буду обявени по 30. новембер, а обовязку же би у нїм участвовали, по закону, маю шицки гражданє, гварела помоцнїца директора Републичного заводу за статистику (РЗС) Снежана Лакчевич.

Вона за Танюґ назначела же под час теренскей реализациї Попису буду анґажовани 20.000 особи, од хтори найвекша часц, коло 15.000, буду пописоваче хтори буду на терену, як и коло 2.200 инструкторе, 161 член пописней комисиї, хтора чишлї од три по седем членох, зоз провадзацима службами за финансийни, правни и други роботи.

Новосц у попису того року буду електронски питальнїки, хтори уж инсталовани на кажди лаптоп, хтори пописоваче буду ношиц зоз собу под час роботи на терену од 1. по 31. октобер и до хторих буду уношиц одвити гражданох, позбераних зоз методу интервюа, од дзверох по дзвери.

Интервю, як гварела Лакчевичова, будзе тирвац коло пол годзини, будзе коло 30 питаня, хтори стандардни, ускладзени зоз медзинароднима препорученями, на хтори одвити зазберую и держави членїци ЗН и ЕУ. То питаня хтори ше одноша на старосц, пол, место народзеня, миґрациї, державянство, малженски статус, образованє, економску активносц, занятосц, занїманє… Потим адреса пребуваня, число членох у обисцу, родзинство… Кед слово о квартельох, поверхносц квартеля, чи єст кухня, число просторийох, опременосц зоз инсталациями…

На питанє чи дахто може одбиц участвованє у попису, Лакчевич визначела же гражданє у складзе зоз законом длужни участвовац у Попису и дац точни одвити, а же у складзе зоз Уставом и законами, на питаня националней припадносци и виросповиданя можу повесц же ше нє жадаю вияшнїц, и таки одвит пописовач зазначи.

Вона пояшнєла и же ше утвердзую такволани пописни круги, а єден пописовач задлужени окончиц попис у трох пописних кругох. Тиж так, седем днї пред 1. октобром, кажди пописовач зоз своїм инструктором обидзе територию за хтору є задлужени, же би ше розришели шицки дилеми, кед же их єст. Кажди пописовач ма прецизну мапу пописних кругох, и ясно видзи шицки обєкти на своєй пописней териториї.

Кед пописовач нїкого нє найдзе у обисцу, на вецей заводи, охаби ткв. помоцни формулар, а тоти гражданє буду замодлєни же би ше явели на безплатне число, же би контактовали пописовача и догварели датум и час пописованя.

На питанє як ше ришує кед дахто нє жада бешедовац зоз пописовачом, Лакчевич одвитовала же у тим случаю пописна комисия пробує бешедовац зоз тима гражданами, обрациц им повагу на законску обовязку же би участвовали у попису, прето же бизме достали прецизни, виродостойни и квалитетни податки хтори треба же би послужели як основа за виробок розличних планох и политикох.

Наведла же РЗС на основи прешлого попису направел проєкциї по 2041. рок, по хторих, зоз константним опадованьом числа жительох, кажди штварти граждан Сербиї будзе мац вецей як 65 роки, а осем одсто будзе старше од 80 роки. Просекова старосц, по тей проєкциї, место 43 будзе 46,5 роки.

